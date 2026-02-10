Haberler

İran, ABD'nin Umman'daki müzakereler öncesinde 4 şart sunduğunu açıkladı

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilisi Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki müzakereler öncesinde İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi durumunda saldırı tehdidinde bulunduğunu açıkladı. İran, müzakerelerde ABD'nin şartlarına göre değil, kendi tutumuna göre hareket edeceğini belirtti.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin, Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, İran ile ABD heyetlerinin Umman'da yürüttüğü dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD'nin, Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu belirten Gazenferi, ülkesinin söz konusu bu tehdit ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını kaydetti.

Gazenferi, ABD'nin, balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini söyleyerek, İran'ın savunma yeteneklerinin müzakere konusu olamayacağını ve müzakerelere rağmen askeri tedbirleri almaya devam ettiklerini aktardı. Umman'daki müzakere görüşmelerinin genel çerçevesinin, ABD'nin şartlarına göre değil, İran'ın tutumuna göre şekillendiğini ifade eden Gazenferi, görüşmelerin yalnızca nükleer meselelerle ilgili olduğunu dile getirdi.

