Haberler

Arakçi, Cenevre'de Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Arakçi, Cenevre'de Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre'de gerçekleşecek İran-ABD müzakereleri öncesinde Umman Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi ve nükleer konularda görüşlerini iletti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Cenevre'de gerçekleştirilecek İran-ABD müzakere görüşmelerinin üçüncü turu öncesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, bugün Cenevre'de gerçekleştirilecek İran-ABD müzakere görüşmelerinin üçüncü turu öncesinde, taraflar arasında ara buluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştüğünü duyurdu. Arakçi'nin, İran'ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular olmak üzere iki alandaki görüşlerini Ummanlı mevkidaşına ilettiği kaydedildi.

Görüşmenin, önceki müzakerelerde olduğu gibi prosedürlere uygun olarak ve Tahran ile Washington arasında dolaylı görüşmelerin resmi olarak başlamasından önce son koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı

Gittiği ülkede teravih namazını kıldırdı
ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi

Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi