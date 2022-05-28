İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 70'inci yılı için 16 binden fazla sokak partisi yapılacak - Haberler

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70 yılını kutlamak için düzenlenecek 'Platin Jübile' programı kapsamında, İngiltere'de 16 binden fazla sokak partisi yapılacağı açıklandı. Kraliçe Elizabeth, İngiltere tarihinde 70 yıl boyunca tahtta kalan ilk hükümdar olacak.

İngiltere Yerel Yönetimler Birliği, bugün açıklama yaparak 6 Şubat 1952'de tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlamak için ülke genelinde 16 binden fazla sokak partisi yapılacağını duyurdu. Açıklamada "Ülke çapındaki belediyeler, İngiltere genelinde onaylanan binlerce sokak partisi başvurusuyla toplulukların yaklaşan Kraliçe'nin Platin Jübile hafta sonunu kutlamalarına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya