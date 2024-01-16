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İngiltere'de Kuzey Kutbu'ndan Gelen Soğuk Hava Dalgası Etkili Olacak

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Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası İngiltere'de hafta boyunca etkili olacak. İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere'nin kuzeyi ve Galler'in kuzeyinde buzlanma ve kar uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi bekleniyor. Seyahatlerde aksamalar yaşanabilir.

Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası bugünden itibaren hafta boyunca İngiltere’de etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi, İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere'nin kuzeyi ve Galler'in kuzeyi için buzlanma ve kar uyarısında bulundu.

Kuzeyden esmeye devam eden rüzgar nedeniyle Birleşik Krallık'ın büyük bölümünde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi bekleniyor.

İngiltere’nin kuzey batısı ile İskoçya'da seyahatlerde aksamalar yaşanabilir.

Ulusal Karayolları Müdürlüğü, İngiltere’nin kuzey batısı için şiddetli hava uyarısında bulundu ve karın Salı günü saat 05.00’ten itibaren yolları tehlikeli hale getirebileceğini bildirdi.

İskoçya’da da seyahatte aksamalara neden olacak 20 cm civarında kar yağması bekleniyor. Bu nedenle sürücülerden dikkatli olması istendi.

Ulusal Demiryolları Müdürlüğü (National Rail) de hafta boyunca ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-6 derece altında seyredeceğini söyledi.

Kuzey İrlanda ile İngiltere’nin kuzeyinde bazı yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ancak iki bölge genelinde de karla karışık yağmurun etkili olacağı düşünülüyor.

BBC

Kuzey İrlanda Galler kar Ulaşım Hava Durumu Dünya Güncel Haberler

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