Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü
Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın kardeşi Noreen Apa'nın, kardeşinin tutulduğu Adiala Cezaevi yakınında dua etmek üzere yürüdüğü sırada su kanalına düşerek yaralandı. Olay anı bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
- Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın kardeşi Noreen Niazi, Adiala Cezaevi'ne doğru yürürken bir su kanalına düşerek yaralandı.
- Noreen Niazi, Pakistan Tehreek-e-Insaf lideri Imran Khan'ın tutuklu olduğu Adiala Cezaevi önündeki protestolarda sıkça öne çıkan bir isimdir.
- Noreen Niazi'nin düşme anı ve ağır yaralanması kameralara kaydedildi.
Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın kardeşi Noreen Niazi (Noreen Apa), Adiala Cezaevi'ne doğru dua etmek üzere yürüyüş yaptığı sırada bir su kanalına kayarak düştü ve yaralandı.
PROTESTOLARDA ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ
Noreen Apa, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) lideri Imran Khan'ın uzun süredir tutuklu bulunduğu Adiala Jail önünde yapılan protestolarda sıkça öne çıkan isimlerden biri. Aile üyeleri ve destekçileri, eski başbakanla görüşme taleplerinin reddedilmesi üzerine defalarca cezaevi önünde toplanmış ve gösteriler düzenlemişti.
DENGESİNİ KAYBEDİP SU KANALINA DÜŞTÜ
Geçen yıl polis müdahalesi sırasında saçından çekilerek yere sürüklenen Noreen bu kez ise dua etmek için yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yakınlardaki bir su kanalına düştü. Noreen'in ağır şekilde yaralandığı olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.