Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın kardeşi Noreen Niazi (Noreen Apa), Adiala Cezaevi'ne doğru dua etmek üzere yürüyüş yaptığı sırada bir su kanalına kayarak düştü ve yaralandı.

PROTESTOLARDA ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ

Noreen Apa, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) lideri Imran Khan'ın uzun süredir tutuklu bulunduğu Adiala Jail önünde yapılan protestolarda sıkça öne çıkan isimlerden biri. Aile üyeleri ve destekçileri, eski başbakanla görüşme taleplerinin reddedilmesi üzerine defalarca cezaevi önünde toplanmış ve gösteriler düzenlemişti.

DENGESİNİ KAYBEDİP SU KANALINA DÜŞTÜ

Geçen yıl polis müdahalesi sırasında saçından çekilerek yere sürüklenen Noreen bu kez ise dua etmek için yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yakınlardaki bir su kanalına düştü. Noreen'in ağır şekilde yaralandığı olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.