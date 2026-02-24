Haberler

Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü

Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü Haber Videosunu İzle
Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın kardeşi Noreen Apa'nın, kardeşinin tutulduğu Adiala Cezaevi yakınında dua etmek üzere yürüdüğü sırada su kanalına düşerek yaralandı. Olay anı bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

  • Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın kardeşi Noreen Niazi, Adiala Cezaevi'ne doğru yürürken bir su kanalına düşerek yaralandı.
  • Noreen Niazi, Pakistan Tehreek-e-Insaf lideri Imran Khan'ın tutuklu olduğu Adiala Cezaevi önündeki protestolarda sıkça öne çıkan bir isimdir.
  • Noreen Niazi'nin düşme anı ve ağır yaralanması kameralara kaydedildi.

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın kardeşi Noreen Niazi (Noreen Apa), Adiala Cezaevi'ne doğru dua etmek üzere yürüyüş yaptığı sırada bir su kanalına kayarak düştü ve yaralandı.

PROTESTOLARDA ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ

Noreen Apa, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) lideri Imran Khan'ın uzun süredir tutuklu bulunduğu Adiala Jail önünde yapılan protestolarda sıkça öne çıkan isimlerden biri. Aile üyeleri ve destekçileri, eski başbakanla görüşme taleplerinin reddedilmesi üzerine defalarca cezaevi önünde toplanmış ve gösteriler düzenlemişti.

DENGESİNİ KAYBEDİP SU KANALINA DÜŞTÜ

Geçen yıl polis müdahalesi sırasında saçından çekilerek yere sürüklenen Noreen bu kez ise dua etmek için yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yakınlardaki bir su kanalına düştü. Noreen'in ağır şekilde yaralandığı olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste