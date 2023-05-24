İkinci Dünya Savaşı'ndaki son seks kölesi 92 yaşındaki kadın vefat etti

Tayvan'da kadınların refahı için çalışan bir sivil toplum kuruluşu, 2. Dünya Savaşı'nda Japon imparatorluk askerleri tarafından 'seks kölesi olarak kullanıldığı belirtilen' kadınlardan sonuncusunun, 92 yaşında hayata veda ettiğini duyurdu.

Tayvan'da kadınların refahı için çalışan bir sivil toplum kuruluşu, 2. Dünya Savaşı'nda Japon imparatorluk askerleri tarafından 'seks kölesi olarak kullanıldığı belirtilen' kadınlardan sonuncusunun, 92 yaşında hayata veda ettiğini duyurdu.

Tayvan'da kadınların refahı için çalışan Taipei Kadınlara Yardım Vakfı 22 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasında, 2. Dünya Savaşı'nda Japon imparatorluk askerleri tarafından 'seks kölesi (Comfort Women) olduğu belirtilen' ve bu kadınların sonuncusu olduğuna inandıkları 92 yaşındaki kadının, 10 Mayıs'ta yaşamını yitirdiğini duyurdu.