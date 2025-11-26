Haberler

İdlib'deki Patlamada 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Suriye'nin İdlib kentindeki füze ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, zeytinlikte çalışan 5 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

(ANKARA) - Suriye'nin İdlib kentindeki füze ve mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu yakınlarda çalışan 5 sivil öldü, 9'u yaralandı.

İdlib İl Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 12.20'de Kafr Takharim beldesinin kuzey kesiminde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Komutanlığın medya ofisi, patlamanın füze ve mühimmat bulunan bir depodan kaynaklandığını belirtti.

Açıklamada, olayda patlama bölgesinin yakınındaki zeytinlikte çalışan 5 işçinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar için ambulans ekipleri bölgeye ulaşırken, mühendislik ekiplerinin de patlama alanını güvenli hale getirmek ve patlamadan arta kalan maddelerle ilgilenmek için çalışma yürüttüğü belirtildi. Patlama, çok sayıda zeytin ağacının da zarar görmesine yol açtı.

Öte yandan, iki gün önce de İdlib'in Bdamah kasabasında bir çocuk ve annesi, sobanın içinde bulunan mühimmatın patlaması sonucu yaralanmıştı. Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), sosyal medya platformu Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, patlamanın ısı nedeniyle infilak eden ve ısınma amaçlı kullanılan malzemelerin arasına karışmış savaş artığı nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti. Ekiplerin yaralıları en yakın sağlık merkezine kaldırdığı aktarıldı.

Suriye'de 14 yıl süren iç savaşın geride bıraktığı mayınlar ve patlamamış mühimmat gibi savaş kalıntıları sivilleri tehdit ediyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
