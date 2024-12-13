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İbrahim Kalın'ı Şam'da gezdiren otomobilin şoförlüğünü HTŞ lideri yaptı

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Esad rejimini deviren HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani, Şam'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arabayla gezdirdi. Culani'nin takım elbiseyle otomobili kullandığı görüntüler büyük ses getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA CULANİ VARDI

Şam'a giden Kalın'ın makam aracını HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani sürdü. Üzerinde takım elbise bulunduğu dikkatlerden kaçmayan Ebu Muhammed el-Culani'nin Kalın'ı Şam'da araçla gezdirdiği görüntüler büyük ses getirdi.

HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Emevi Camii'nde namaz kılan İbrahim Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. MİT Başkanı'nın bu önemli ziyaretine Türk güvenlik görevlileri eşlik etti ve sıkı güvenlik önlemi alındı.

HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi

HTŞ Lideri Golani,çatışmalardan sonra Şam'a girişinde ilk iş olarak Emevi Camii'ne gitmişti.

HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi

İbrahim Kalın'ı Şam'da gezdiren otomobilin şoförlüğünü HTŞ lideri yaptı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSelim Keskin:

büyük başarı, CHP ye kalsa hala Esed der. Esed'in ne olduğunu hala anlamadılar. burada seçime girse oy verirler Esed'e. Türkiye yönetimi müthiş bir iş çıkardı. tr ye yakın bir yönetim olacak suriyede.

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Haber Yorumlarımehmet:

neden net bir görüntü yok. sanki siyah beyaz kamera ile çözünürlük olmayan bir makinede çekilmiş. algıcılığı bırakın. bıktık yalanlarınızdan.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Resimdeki Korumanin Koyu Renk Gunes Gozlukleri de Karanlikda Cok Yakismis, Yakiyor Ortaligi...

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Haber YorumlarıBülent Aydoğan:

Allah Suriyelilerin yardımcısı olsun. Bir An önce Devletini Kurup Düzene girsinler inşallah. Fakat Önce Terörist veya Terörist Başı Dediğiniz insalara şimdi Kahraman Diyor yanında bir karede bir resimde çıkmak için çaba gösteriyorsunuz ya şaşıyorum size ve sizin gibilere

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Haber YorumlarıRevolver:

daha geçen ay esad ile el sıkışacaktı.. talihi yardım etti de esad kabul etmedi.. büyük ülkelerin 100 yıllık stratejileri olur, bizimki 1 günlük :))

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