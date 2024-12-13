İbrahim Kalın'ı Şam'da gezdiren otomobilin şoförlüğünü HTŞ lideri yaptı
Esad rejimini deviren HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani, Şam'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arabayla gezdirdi. Culani'nin takım elbiseyle otomobili kullandığı görüntüler büyük ses getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
ŞOFÖR KOLTUĞUNDA CULANİ VARDI
Şam'a giden Kalın'ın makam aracını HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani sürdü. Üzerinde takım elbise bulunduğu dikkatlerden kaçmayan Ebu Muhammed el-Culani'nin Kalın'ı Şam'da araçla gezdirdiği görüntüler büyük ses getirdi.
SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Emevi Camii'nde namaz kılan İbrahim Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. MİT Başkanı'nın bu önemli ziyaretine Türk güvenlik görevlileri eşlik etti ve sıkı güvenlik önlemi alındı.
HTŞ Lideri Golani,çatışmalardan sonra Şam'a girişinde ilk iş olarak Emevi Camii'ne gitmişti.