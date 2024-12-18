HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde deviren silahlı muhaliflerin başını çeken HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Colani, Türk basınında çarpıcı bir röportaj verdi.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve ülkenin yeniden inşa sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Ebu Muhammed el-Colani, 13 sene süren iç savaşta Suriyeli sığınmacılara en çok kapı açan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.

"TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI TİCARİ İLİŞKİLER OLACAK"

Colani "Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var. Karşılıklı ticari ilişkiler de olacak. Ekonomik kalkınma tecrübelerini Suriye'ye aktarması noktasında da Türkiye'ye güveniyoruz. Toplumsal bağları koruyacağız. Aynı anları sevgi ve samimiyetle de paylaşacağız ve bu zafer sadece Suriye halkının değil, Türk halkının da zaferidir."

"KİŞİSEL GÖRÜŞLERLE BİR ÜLKEYİ YÖNETMEK DOĞRU DEĞİL"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Colani, ülkenin şeriatla yönetilip yönetilmeyeceğine ve vatandaşların gündelik yaşantılarına karışılıp karışılmayacağına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı; "Bu hususu konunun uzmanlarına ve özellikle Suriye hukukunu iyi bilen kişilere bırakın derim. Ülkenin geleneklerini ve tarihini bilenlere. Kişisel görüşlerle bir ülkeyi yönetmek doğru değil. 'Bunu empoze etmek istiyorum' diye bir şey söylemek bana düşmez, ben sadece yasayı uygularım."

"SURİYE'DE ÇOK FAZLA SORUN VAR"

Önceliklerinin Suriye'yi yeniden kalkındırmak olduğunu anlatan Colani, "Bölgede, altyapı düzeyinde, ekonomi düzeyinde, sosyal statü düzeyinde, insan kaynakları düzeyinde, devlet iradeleri düzeyinde de aynı şekilde yargının reformu, polis ve güvenlik işlerinin reformu ve aynı zamanda ordunun reformu gibi konularda da çalışıyoruz. Ancak Suriye'de çok fazla sorun var. Burada akıllıca olan bu sorunları bölmek ve her sorunu ayrı ayrı çözmekten geçiyor" diye konuştu. Colani, Beşar Esad'ın iktidardan devrilmesinin uluslararası bir anlaşmayla olduğuna yönelik iddiaları ise reddetti.