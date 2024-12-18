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HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var

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Beşar Esad rejimini deviren muhaliflerin başını çeken HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Colani "Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var. Karşılıklı ticari ilişkiler de olacak" ifadelerini kullandı. Suriye'nin şeriatla yönetilip yönetilmeyeceği sorusuna da yanıt veren Colani "Kişisel görüşlerle bir ülkeyi yönetmek doğru değil. Bu hususu konunun uzmanlarına bırakın derim" dedi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde deviren silahlı muhaliflerin başını çeken HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Colani, Türk basınında çarpıcı bir röportaj verdi.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve ülkenin yeniden inşa sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Ebu Muhammed el-Colani, 13 sene süren iç savaşta Suriyeli sığınmacılara en çok kapı açan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.

"TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI TİCARİ İLİŞKİLER OLACAK"

Colani "Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var. Karşılıklı ticari ilişkiler de olacak. Ekonomik kalkınma tecrübelerini Suriye'ye aktarması noktasında da Türkiye'ye güveniyoruz. Toplumsal bağları koruyacağız. Aynı anları sevgi ve samimiyetle de paylaşacağız ve bu zafer sadece Suriye halkının değil, Türk halkının da zaferidir."

"KİŞİSEL GÖRÜŞLERLE BİR ÜLKEYİ YÖNETMEK DOĞRU DEĞİL"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Colani, ülkenin şeriatla yönetilip yönetilmeyeceğine ve vatandaşların gündelik yaşantılarına karışılıp karışılmayacağına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı; "Bu hususu konunun uzmanlarına ve özellikle Suriye hukukunu iyi bilen kişilere bırakın derim. Ülkenin geleneklerini ve tarihini bilenlere. Kişisel görüşlerle bir ülkeyi yönetmek doğru değil. 'Bunu empoze etmek istiyorum' diye bir şey söylemek bana düşmez, ben sadece yasayı uygularım."

"SURİYE'DE ÇOK FAZLA SORUN VAR"

Önceliklerinin Suriye'yi yeniden kalkındırmak olduğunu anlatan Colani, "Bölgede, altyapı düzeyinde, ekonomi düzeyinde, sosyal statü düzeyinde, insan kaynakları düzeyinde, devlet iradeleri düzeyinde de aynı şekilde yargının reformu, polis ve güvenlik işlerinin reformu ve aynı zamanda ordunun reformu gibi konularda da çalışıyoruz. Ancak Suriye'de çok fazla sorun var. Burada akıllıca olan bu sorunları bölmek ve her sorunu ayrı ayrı çözmekten geçiyor" diye konuştu. Colani, Beşar Esad'ın iktidardan devrilmesinin uluslararası bir anlaşmayla olduğuna yönelik iddiaları ise reddetti.

HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıVEFA:

Bunlara kalırsa Suriye'yi Afganistan dan İran dan beter yaparlar. Burada yaşayan insanların da hayrına olacak, İsrail'le Türkiye en kısa zamanda anlaşıp, bunlar da daha palazlanmadan gerekli paylaşım ve yönetim planlarını yapmalıdır!!!

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

pydnin işgal ettiği yerler alınınca Suriye kısa sürede şahlanacak. Türkiye için de ticaret alanı açılacak.

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Haber YorumlarıHalit:

adam akıllı tam siyasetçi gibi konuşmuş

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Haber YorumlarıAlkurt:

Demokratik özgür ve hür Laik Suriye Cumhuriyeti kurulmalidir. Din ve inanç meselesi herkesin Allah ile kendi arasındadır. Dinde zorlama yoktur. Afgan yonetim modeli uygulanırsa kaybetmeye mahkumsunuz

Yorum Beğen183
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Haber Yorumlarıali cevizci:

piyon

Yorum Beğen60
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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Kafa kesmekten demokratik liderliğe! Batı ne kadar güçlüsün sen

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme234
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Haberin içeriğini okuyun öncelikle... Colani ne demiş? Sonra yorum yapınız. Adam kendini demokratik zanneden chp lilerden daha demokratik bir tutum sergilemiş.

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Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıBlackened:

Olm varya resimdeki adamdan daha yobazlari var yorumlarda. La adam devrimi yaptı, geçici bir hükümet bıraktı ve seçimle kaderimizi tayin edeceğiz diyor, daha ne dediğini anlamayanlar bik bik ötüyor burada.

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Haber YorumlarıMıhtar:

devrimi yapan adam bile görüşünü belirtmiyor. bunlar tektek atlamaya başladı bile .

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Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıPerwer:

Akıl sahipleri bundan sonraki süreçte Suriye’nin en büyük sorununun İsrail olduğunu bilirler. İsrail ile ilgili sorun çözülmezse Suriye’ye en erken 33 Aralık 1993’te İstikrar gelir. Yine akıl sahipleri ne demek istediğimi anlarlar.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme10
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