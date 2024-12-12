HTŞ lideri Colani'den dikkat çeken Türkiye mesajı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine öncülük eden HTŞ lideri Muhammed Colani, Suriye'deki sürece ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yaptıklarını açıklayan Colani, Esad'ın yargılanması konusunda Sednaya Hapishanesi'nde delil topladıklarını kaydetti.

Colani, Sednaya Hapishanesi'ni gelecekte müze haline getireceklerini de ifade etti. Colani ayrıca Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE MESAJI

Colani ayrıca Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.