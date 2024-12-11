HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek

Suriye'nin başkenti Şam'da yönetimi ele geçiren ve 61 yıllık Baas rejimine son veren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani, İngiltere merkezli Sky News'a açıklamalarda bulundu.

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Colani, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından "yabancı ülkelerin korkmasını gerektiren bir şey olmadığını" söyledi. HTŞ lideri, "Ülke yeniden inşa edilecek" ifadelerini kullandı ve Batı ülkelerinin"korkularının yersiz" olduğunu dile getirdi.

"ÜLKE BAŞKA BİR SAVAŞA DA GİRMEYECEK"

Colani, sözlerine şu şekilde devam etti: "Korku, rejimin varlığından kaynaklanıyordu. Ülke kalkınma ve yeniden yapılanmaya doğru ilerliyor. İstikrara doğru ilerliyor. İnsanlar savaş nedeniyle bitkin durumda. Dolayısıyla ülke başka bir savaşa hazır değil ve başka bir savaşa da girmeyecek.

"SURİYE İÇİN ÇÖZÜM İRANLI MİLİSLER VE HİZBULLAH'IN ORTADAN KALDIRILMASI"

Korkularımızın kaynağı İran milisleri, Hizbullah ve bugün gördüğümüz katliamları gerçekleştiren rejimdi. Onların ortadan kaldırılması Suriye için bir çözüm niteliğinde. Mevcut durum paniğe geri dönüşe izin vermeyecek."