Hong Kong'da Konut Kompleksinde Yangın: En Az 55 Kayıp

Hong Kong'un Tai Po bölgesinde bulunan bir konut kompleksinde çıkan yangında en az 55 kişi hayatını kaybetti, 279 kişi ise kayıp. Yangının şiddeti ve hızla yayılması, tadilat sürecinde olan binalardaki bambu iskelelerin alev alması nedeniyle gerçekleşti.

(ANKARA) - Hong Kong'un Tai Po bölgesinde yaklaşık 2 bin daire ve 4 bin 800 sakinin bulunduğu bir konut kompleksinde çıkan yangında en az 55 kişi yaşamını yitirdi, aralarında bir itfaiyecinin de bulunduğu 279 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililer, yangının dün öğleden sonra başladığını ve olay yerine beş dakika içinde ulaşıldığını açıkladı. Binaların tadilat sürecinde olması, etraflarındaki bambu iskele ve koruyucu ağların tutuşması nedeniyle yangının hızlı yayıldığı belirtildi. Görgü tanıkları, alevlerin iskeleler üzerinden binadan binaya sıçradığını aktardı.

Konut kompleksi, çoğu yaşlılardan oluşan yaklaşık 4 bin 800 sakin ile sekiz binadan oluşuyor. 1980'lerde inşa edilen kompleks, şu sıralar kapsamlı bir yenileme çalışmasından geçiyordu. Yangında, şu ana kadar en az 55 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında bir itfaiyecinin de olduğu 279 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yangınla mücadele ve tahliye operasyonları sırasında itfaiyeciler merdivenli araçlarla su püskürttü, ancak yüksek sıcaklık ve yoğun duman nedeniyle operasyonların zorlu geçtiği bildirildi.

Hong Kong İtfaiye Servisi Başkan Yardımcısı Chan Hing-yung, bazı katlarda hala canlı kişilerin bulunduğunu bildirdi. Arama-kurtarma ekiplerinin üst katlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü, yangının tamamen söndürülmesinin bugün akşama kadar sürebileceği belirtildi.

Hong Kong İcra Kurulu Başkanı John Lee, hala 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu belirterek, hükümetin önceliğinin yangını kontrol altına almak, mahsur kalanları kurtarmak ve yaralıları tedavi etmek olduğunu açıkladı. Yetkililer, olayın ardından kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ifade etti.

Hong Kong polisi, yangınla ilgili olarak bir inşaat şirketinden üç kişiyi taksirle adam öldürme şüphesiyle gözaltına aldı. Polis, kuleleri kaplayan koruyucu ağlar ve bazı plastik malzemelerin yangın güvenliği standartlarını karşılamamış olabileceğini belirtti. Ayrıca bazı pencerelerin bakım sırasında inşaat şirketi tarafından köpükle kapatıldığı bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletirken, yangının söndürülmesi için "tüm imkanların seferber edilmesi" çağrısında bulundu. Çin'in devlet televizyon kanalı CCTV'nin aktardığına göre, Xi'ye yangının başladığı andan itibaren yürütülen kurtarma çalışmaları ve can kayıplarına ilişkin bilgiler düzenli olarak iletildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
