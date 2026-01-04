Haberler

Hong Kong'da Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 8 Kişi Yaralandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

ÇİN'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir dairede çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Kawloon kentinde sabah saatlerinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti. Apartmanda yaşayan yaklaşık 300 kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, yangınla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
