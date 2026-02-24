Köln Katedrali Önünde Hocalı Kurbanları Anıldı

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) — Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı'da 34 yıl önce yaşanan katliamda yaşamını yitirenler, Almanya'nın Köln kentindeki tarihi DOM kilisesi önünde düzenlenen programla anıldı. Anma etkinliğinde "Hocalı'ya adalet" çağrısı yapıldı.

Almanya'nın Köln kentinde, 26 Şubat 1992'de hayatını kaybeden Hocalı kurbanları, Köln Katedrali önünde düzenlenen programla anıldı. Anma etkinliği, Köln Azerbaycan Evi ile Düsseldorf Muğam üyeleri tarafından gerçekleştirildi. "Hocalı'ya adalet" sloganıyla düzenlenen programda, Azerbaycan ve Anadolu müziklerinden eserleri org, piyano ve koro eşliğinde seslendirdi, katliama ilişkin kitap ve broşürler dağıtıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunması ve hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan programda yapılan konuşmalarda, yaşamını yitirenler rahmetle anıldı, sorumlular kınandı.

Almanya Azerbaycanlıları Alyansı Başkanı Altay Rüstemli, aradan geçen yıllara rağmen olayın hak ettiği hukuki karşılığı bulmadığını belirterek, "Bu gerçekleşene kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz ve Hocalı için adalet talep edeceğiz" dedi.

Rüstemli, Hocalı'da yaşananların insanlığın ders çıkarması gereken bir trajedi olduğunu ifade ederek uluslararası toplumun tepkisinin vicdani açıdan sorgulanması gerektiğini söyledi.

Programda, hayatını kaybedenlerin anısına mumlar yakıldı. Katılımcılar, uluslararası toplumun bu trajedi karşısında büyük ölçüde sessiz kaldığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA