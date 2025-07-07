Ho Chi Minh'de Apartman Yangını: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Ho Chi Minh'de Apartman Yangını: 8 Kişi Hayatını Kaybetti
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Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde bir apartmanda meydana gelen yangında aralarında 2 çocuğun bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Yangının sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

VİETNAM'ın Ho Chi Minh kentinde beş katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam'ın güneyindeki Ho Chi Minh kentinde bir apartmanda çıkan yangında aralarında 2 çocuğun da olduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığını belirten yetkililer, yangının beş katlı apartmanın zemin katında dün geç saatlerde çıktığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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