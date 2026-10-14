Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Vaishali'de alabora olan teknede 13 kişi öldü

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Vaishali'de alabora olan teknede 13 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Bihar eyaletinin doğusunda dün gece bir teknenin alabora olması sonucu çoğu çocuk olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, olayın Vaishali bölgesinde meydana geldiğini belirterek 7 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
HİNDİSTAN'ın Bihar eyaletinin doğusunda bir teknenin alabora olması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın Bihar eyaletinin doğusunda dün gece bir teknenin alabora olması sonucu çoğu çocuk olmak üzere 13 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, olayın Vaishali bölgesinde meydana geldiğini belirterek, 7 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı