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Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'ın Cammu Keşmir, Uttarakhand ve Nagaland eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan, sel ve yıldırım düşmesi sonucu toplam 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayıp ve yollar kapandı.

HİNDİSTAN'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelan, sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sellerde 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi. Uttarakhand eyaletinde ise yıldırım düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığın aktaran yetkililer, Nagaland eyaletindeki sellerde de 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve bazı kişilerin enkaz altında kaldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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