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Hindistan'da Maytap Fabrikasında Patlama: 11 Ölü, 12 Yaralı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bulunan bir maytap fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yaralılar tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve fabrika sahibi ile müdür gözaltına alındı.