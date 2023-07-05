Hindistan'da konteyner kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu 10 ölü, 20 yaralı

Hindistan'ın Maharashtra'nın Dhule ilçesinde meydana gelen trafik kazasında konteyner kamyonuyla otomobil çarpıştı, 10 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı. Kazada, otobüs durağında bekleyenlerin de olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Maharashtra'nın Dhule ilçesinde bulunan Mumbai-Agra otoyolunda, bir konteyner kamyonunun bir otomobille çarpışması sonucu on kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı. Kamyon, kaza sırasında Madhya Pradesh'ten Dhule'ye seyir halindeydi.

Trafik kazası, Mumbai'ye 300 kilometreden fazla mesafedeki Dhule ilçesinin Palasner köyü yakınındaki Mumbai-Agra otoyolu üzerinde, sabah saat 10:45 civarında meydana geldi. Bu bilgiyi bir polis yetkilisi haber ajansı PTI'ye aktardı.

Kazanın CCTV görüntüleri, yüksek hızda seyreden kamyonun beyaz bir otomobille çarpıştığını gösteriyor. Çarpışmanın şiddetiyle havada büyük toz bulutları oluştu ve yol kenarında duran bazı kişiler de kazadan etkilendi.

Ölenler arasında, bir otobüs durağında bekleyen kişilerin de olduğunu polis yetkilisi belirtti.

Polis, olayı öğrendikten sonra hemen olay yerine gitti. Yaralılar, hızla Shirpur ve Dhule'deki hastanelere kaldırıldı.