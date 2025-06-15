Hindistan'da Helikopter Kazasında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde bir helikopterin ormana düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Kedarnath Tapınağı'ndan dönen bir helikopterin, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormana düştüğü bildirildi. Kazada, pilot dahil 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu belirtti.