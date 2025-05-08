Hindistan'da Helikopter Kazası: 5 Ölü, 2 Yaralı
Hindistan'ın Uttarkhand eyaletinde özel bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Eyalet Başbakanı kazanın araştırılması için talimat verdi.
HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Uttarkashi bölgesindeki Ganganani Kaplıcaları yakınlarında özel helikopterin, yerel saatle 09.00 sıralarında düştüğü bildirildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, kazanın araştırılması için talimat verdiğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya