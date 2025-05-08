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Hindistan'da Helikopter Kazası: 5 Ölü, 2 Yaralı

Hindistan'da Helikopter Kazası: 5 Ölü, 2 Yaralı
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Hindistan'ın Uttarkhand eyaletinde özel bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Eyalet Başbakanı kazanın araştırılması için talimat verdi.

HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttarkashi bölgesindeki Ganganani Kaplıcaları yakınlarında özel helikopterin, yerel saatle 09.00 sıralarında düştüğü bildirildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, kazanın araştırılması için talimat verdiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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