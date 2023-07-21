Hindistan'da genç kız anne ve babası aşırı telefon kullandığı için kendisini azarlayınca şelaleden atladı

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde bir genç kız, anne ve babasının telefon kullanımıyla ilgili uyarılarına aldırış etmeyerek bölgenin en yüksek şelalesinden biri olan Chitrakote şelalesinden atladı. Şans eseri hayatta kalan kız, olayın ardından ailesine teslim edildi.

Hindistan'ın Chhattisgarh'ın Bastar bölgesinde bir genç kız anne ve babası kendisini çok telefon kullandığı için uyarınca bölgenin en yüksek şelalerinden biri olanChitrakote şelalesinden atladı.Neyse ki, kız suyun üstünde kaldığı için hayatta kaldı.

Olay, Salı akşamı Chitrakoot Chowki bölgesinde meydana geldi. NDTV'ye göre, kız şelalenin etrafında uzun süre dolaştıktan sonra atlamak için kenara ulaştı. Olay yerinde bulunan turistler ve yerel halk, kıza atlamama konusunda ısrar etti ve acele kararlar almamasını söyledi, ancak kız bu çağrılara aldırış etmedi.

Olay yerinde bulunanlar, sosyal medyada viral olan bu eylemi kaydetti. Klipte, kız şelalenin kenarında duruyor ve ardından içine atlıyor.

Jagdalpur'dan 38 km uzaklıkta, Indravati nehri üzerinde yer alan Chitrakote şelalesi, yerel halk ve turistler tarafından "mini Niagara Şelalesi" olarak adlandırılıyor.

Polis kısa sürede olay yerine ulaştı ve soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, kızın ebeveynleri tarafından cep telefonu kullanması nedeniyle azarlandığı ve bu adımı attığı belirlendi. Kızailesine teslim edildi.

Chitrakote şelalesi güzel bir manzara sunuyor ve özellikle muson mevsiminde birçok kişi için önemli bir piknik alanı olarak hizmet veriyor.