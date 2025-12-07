Hindistan'da gece kulübünde yangın: 25 ölü

HİNDİSTAN'ın Goa eyaletindeki bir gece kulübünde çıkan yangında 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Goa eyaletinin kuzeyindeki Arpora böllgesinde bir gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi yaşamını yitirdi. Goa Eyalet Başbakanı Pramod Sawant, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedenini ve sorumlularını tespit etmek için inceleme başlatıldığını duyurdu. Sawant, "25 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı trajik yangını yakından takip ediyorum. 6 yaralının da durumu stabil" ifadelerini kullandı.