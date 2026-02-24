Haberler

Hindistan'da Ambulans Uçağı Düştü: 7 Ölü

Hindistan'da Ambulans Uçağı Düştü: 7 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde Redbird Airways'e ait bir ambulans uçağı düştü. Olayda 2 pilot ve 5 sağlık personeli hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN'ın Jharkhand eyaletinde ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways şirketine ait 'Beechcraft C90 tipi uçağın, Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi'den kalkış yaptığı kaydedildi. Açıklamada, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla temasın kesildiği daha sonra uçağın Chatra bölgesinde düştüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G., düşen ambulans uçağındaki 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 65'inde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
İnşaat işçisi 'Beni dolandırdı' dedi, Elçin Sangu'dan iddialara belgelerle yanıt geldi

İnşaat işçisi "Beni dolandırdı" dedi, Elçin Sangu'dan yanıt geldi
Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek

O ilimizde 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek dev proje
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
Gülseren Ceylan, Instagram'da abonelik sistemini aktif etti

Tesettüre girdiğini açıklamıştı! Yeni kararı bambaşka
Hindistan'da ambulans uçak düştü! Kurtulan yok

Ülke yasta! Ambulans uçak düştü, kurtulan yok