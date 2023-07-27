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Hindistan'da Aile, Cep Telefonu Almak İçin Bebeğini Sattı

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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir ailenin, cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı ortaya çıktı. Aile, geçim sıkıntısı nedeniyle bebeği sattıklarını itiraf etti. Polis, bebeği alan kadını gözaltına aldı ve bebeğin babası da daha sonra gözaltına alındı. Ayrıca ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, bir ailenin cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı bildirildi.

Inquirer News'in haberine göre, eyalete bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.

Komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti.

Polis, anneyi ile bebeği alan kadını gözaltına aldı.

Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.

Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Dünya

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