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Help Yetim, Bangladeş'teki Sel Mağdurlarına Kayıklarla Yardım Ulaştırdı

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Avrupa merkezli Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Bangladeş'te yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım elini uzattı. Hayırseverlerin desteği ile erzak ve tıbbi malzeme toplayan organizasyon, yardımları kamyonlar ve kayıklar aracılığıyla mağdurlara ulaştırdı. Help Yetim gönüllüsü Musa Ahmet Salih, Bangladeş'teki sel felaketinde milyonlarca insanın etkilendiğini, yardımların devam edeceğini ve daha fazla insana ulaşabilmek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Avrupa'da faaliyet gösteren Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Bangladeş'te sel felaketinden etkilenen bölgelere hayırseverlerin desteğiyle erzak ve tıbbi malzeme gönderdi.

Bangladeş'ten alınan ihtiyaçlar, kamyonlarla bir günlük yolculuğun ardından bölgeye ulaştırıldı ve ardından kayıklarla mağdur ailelere dağıtıldı.

Help Yetim, Bangladeş'teki Sel Mağdurlarına Kayıklarla Yardım Ulaştırdı

Bangladeş'te Help Yetim gönüllü çalışanı Musa Ahmet Salih, yaptığı konuşmada, Avrupa ve Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle selde mağdur olan insanlara yardım edildiğini belirtti.

Salih, "Bangladeş'te yaşanan sel felaketinde milyonlarca insan etkilendi. Onlarca insan hayatını kaybetti, binlerce insan evsiz kaldı. Halen bazı bölgeler su altında ve bu bölgelerde erzak ve tıbbi ilaç yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Kamyonlarla erzakları bir yere kadar getiriyoruz, daha sonra kayıklara yükleyerek bölgedeki köylere ulaştırıyoruz. Bize yardım geldikçe dağıtımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Help Yetim, Bangladeş'teki Sel Mağdurlarına Kayıklarla Yardım Ulaştırdı

Help Yetim olarak, sel felaketinin yaşandığı günden beri bölgeye erzak yardımı yapmaya devam ettiklerini belirten Salih, "Bu yardımlar, hayırseverlerimizin desteğiyle mümkün oluyor ve daha fazla insana ulaşabilmek için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Help Yetim, Bangladeş'teki Sel Mağdurlarına Kayıklarla Yardım Ulaştırdı

Salih, hayırseverlerin desteği ile şuana kadar Bangladeş'te binlerce aileye gıda, ilaç ve muhtelif eşya dağıtıldığını vurguladı.

Help Yetim, Bangladeş'teki Sel Mağdurlarına Kayıklarla Yardım Ulaştırdı

Kaynak: Bültenler / Kübra Çolakbüyük - Dünya

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