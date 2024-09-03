Help Yetim, Bangladeş'teki Sel Mağdurlarına Kayıklarla Yardım Ulaştırdı

Avrupa'da faaliyet gösteren Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Bangladeş'te sel felaketinden etkilenen bölgelere hayırseverlerin desteğiyle erzak ve tıbbi malzeme gönderdi.

Bangladeş'ten alınan ihtiyaçlar, kamyonlarla bir günlük yolculuğun ardından bölgeye ulaştırıldı ve ardından kayıklarla mağdur ailelere dağıtıldı.

Bangladeş'te Help Yetim gönüllü çalışanı Musa Ahmet Salih, yaptığı konuşmada, Avrupa ve Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle selde mağdur olan insanlara yardım edildiğini belirtti.

Salih, "Bangladeş'te yaşanan sel felaketinde milyonlarca insan etkilendi. Onlarca insan hayatını kaybetti, binlerce insan evsiz kaldı. Halen bazı bölgeler su altında ve bu bölgelerde erzak ve tıbbi ilaç yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Kamyonlarla erzakları bir yere kadar getiriyoruz, daha sonra kayıklara yükleyerek bölgedeki köylere ulaştırıyoruz. Bize yardım geldikçe dağıtımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Help Yetim olarak, sel felaketinin yaşandığı günden beri bölgeye erzak yardımı yapmaya devam ettiklerini belirten Salih, "Bu yardımlar, hayırseverlerimizin desteğiyle mümkün oluyor ve daha fazla insana ulaşabilmek için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Salih, hayırseverlerin desteği ile şuana kadar Bangladeş'te binlerce aileye gıda, ilaç ve muhtelif eşya dağıtıldığını vurguladı.