Hawaii'deki Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum Yönetimi Şefi İstifa Etti

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda çıkan orman yangınları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan adanın Acil Durum Yönetimi Şefi Herman Andaya istifa etti. Yangın sırasında sirenlerinin çalmaması eleştirilere neden olmuştu.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda çıkan orman yangınları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan adanın Acil Durum Yönetimi Şefi Herman Andaya istifa etti.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda 8 Ağustos'ta başlayan ve 111 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları istifa getirdi. Yangın sırasında sirenlerinin çalmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan adanın Acil Durum Yönetimi Şefi Herman Andaya, istifa kararı aldı. Daha önce acil durum yönetimi konusunda mesleki tecrübesi bulunmadığı belirtilen Andaya, "sağlık sorunları" nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen yaptığı açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz krizin ciddiyetinin farkında olarak ekibim ve ben bu kilit konuma mümkün olan en kısa sürede yeni birini getireceğiz. Bu duyuruyu yakında yapmayı planlıyorum" dedi.

Sirenler çalmamıştı

Maui Adası çevresine bulunan ve her ay başında 60 saniye boyunca test edilen 80 siren, yangınların başladığı gün çalmamıştı. Tarihi Lahaina kenti, hızla yayılan alevler nedeniyle küle dönmüş, acil durum yönetimi şefi Andaya eleştirilerin hedefi olmuştu. Ayrıca yangının çıktığı gün Dora Kasırgası nedeniyle Lahaina'daki birçok evde elektrik kesintisi yaşanmış, ilçe tarafından gönderilen elektronik uyarılar kent sakinlerine ulaşmamıştı. Sirenlerin çalınmaması konusunda aldığı kararı savunan Herman Andaya, sirenlerin tsunami uyarısı için kullanıldığını, bu nedenle Lahaina'da yaşayanların alevlerin hızla yayıldığı güzergahtaki yüksek alanlara doğru kaçmasından endişe ettiğini savunmuştu. Ancak Lahaina sakinleri Andaya'nın açıklamasını kabul etmeyerek sirenlerin yaklaşan tehlike konusunda önemli bir uyarı sağlayabileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazartesi günü felaketin yaşandığı Hawaii'yi ziyaret etmesi planlanıyor. ABD tarihinde son yüzyılın en ölümcül orman yangınında itfaiyenin çalışmaları devam ederken, en az bin kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. - HONOLULU