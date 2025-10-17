Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 35. Kez Patladı

DÜNYANIN en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, aralık ayından bu yana 35'inci kez patlayarak, lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda, Aralık 2024'ten itibaren 35'inci kez patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama sonucu yanardağın 400 metreye kadar lav püskürttüğü kaydedildi. Uzmanlar, patlamanın şu an için yerleşim alanları açısından bir tehlike oluşturmadığını belirtti.