Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Katar'a resmi ziyarette bulundu

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; 1-3 Aralık 2025 tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti. Bu kapsamda, Doha Büyükelçiliğimizi ziyaret etti ve Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim bin Muhammed Al Mannai ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Faisal bin Khalid Ghanim Al-Ghanim'e makam ziyaretinde bulundu. Ayrıca Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görev yapan personele hitap eden Orgeneral Kadıoğlu daha sonra Dukhan Hava Üssü'nde konuşlu bulunan Hava Unsur Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.