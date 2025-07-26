Handala Gemisi Gazze'ye Yaklaşıyor

Handala Gemisi Gazze'ye Yaklaşıyor
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İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Handala gemisi, Madleen gemisine müdahale edilen noktayı geçti. Gemideki aktivistlerden Emma Fourreau, Gazze'ye 180 kilometre mesafede olduklarını açıkladı.

GAZZE'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Handala gemisinin, Madleen gemisine müdahale edilen noktayı geçtiği bildirildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla İtalya'dan 21 aktivistle 20 Temmuz'da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Handala gemisi, daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisinin alıkonulduğu noktayı geçti.

Gemideki Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye 180 kilometreden daha az uzaklıkta olduklarını belirterek, "Madleen'e müdahale edilen noktayı az önce geçtik. Son bir gecemiz kaldı ve orada olacağız. Bugün, her zamankinden daha fazla sizin seferberliğinize ihtiyacımız var. Gözleriniz bizim korumamızdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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