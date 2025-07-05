Hamas'tan İsrail ile Ateşkes ve Esir Takası için Olumlu Yanıt

HAMAS, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife 'olumlu yanıt' verdiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası teklifine, Filistinli siyasi gruplarla yapılan görüşmeler sonucunda 'olumlu yanıt' verildiği ve arabuluculara iletildiğini duyuruldu. Açıklamada, "Hamas, arabuluculara olumlu bir yanıt verdi ve bu teklifi hayata geçirmek için derhal ciddi bir müzakere sürecine girmeye tamamen hazır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de 60 günlük bir ateşkes için gerekli koşulları kabul ettiğini belirterek, ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a nihai teklifini ileteceğini ifade etmişti.