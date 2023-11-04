Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Beyt Hanun'da İsrail ordusuna ait tankların imha edildiği ve meskun mahallede İsrail askerleriyle girilen çatışmanın görüntülerini yayınladı.

- Hamas, İsrail askerleriyle sokak çatışmasının görüntülerini yayınladı

BEYT HANUN - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Beyt Hanun'da İsrail ordusuna ait tankların imha edildiği ve meskun mahallede İsrail askerleriyle girilen çatışmanın görüntülerini yayınladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu sınırlı şekilde devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmaların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde İsrail sınırındaki Beyt Hanun'da Hamas mensuplarının İsrail ordusuna ait tankları imha ettiği görüldü. Görüntülerin devamında ise Beyt Hanun sokaklarında İsrail askerleriyle şiddetli çatışma yaşandığı anlar kameraya yansıdı.

Kara operasyonu sürüyor

İsrail ordusu, 27 Ekim akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne kara operasyonlarını genişletmişti. Kara operasyonlarının genişletilmesi sonucu İsrail askerleriyle Hamas mensupları arasında sınıra yakın noktalarda başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.