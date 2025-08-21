Hamas: Gazze'nin İşgali Öncekiler Gibi Başarısız Olacak

Güncelleme:
Hamas, İsrail'in Gazze kentini işgal etme planının başarısız olacağını ve masum sivillere karşı yürütülen savaşın devam etmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Açıklamada, ara bulucular tarafından sağlanan ateşkes önerisinin görmezden gelinmesini eleştirildi.

HAMAS, Gazze kentinin işgali için başlatılan saldırıların öncekiler gibi başarısız olacağını bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, dün 'Gideon'un Savaş Arabaları II' adı verilen Gazze kentini işgal planını onaylamasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, planın, ara bulucuların ateşkes ile esir takası için yürüttüğü çabaların hiçe sayılması anlamına geldiği kaydedildi. Ayrıca Hamas'ın, ara bulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği bir zamanda İsrail hükümetinin, Gazze kentini yıkmak ve halkını da güneye sürme amacıyla masum sivillere karşı yürüttüğü savaşı sürdürmede ısrar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ara bulucuların önerisini görmezden gelmesi ve cevap vermemesinin, 'anlaşmaları bozanın asıl kendisi olduğunu, esirlerin hayatını umursamadığını ve onları geri alma konusunda da ciddi olmadığını' gösterdiği belirtildi.

Ara buluculara İsrail'e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için baskı uygulanması çağrısı da yapılan açıklamada, "Gazze'nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek ve Gazze'nin işgaline 'eğlenceye gidilir' gibi gidilemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
