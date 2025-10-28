Hamas, Gazze'de 1 İsrailli Esirin Cesedini Teslim Etti

İSRAİL, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü ekiplerine verdiği 1 İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cesedin bulunduğu tabutu Kızılhaç'tan aldığı kaydedildi. Açıklamada, İsrailli esirin cesedinin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüleceği, sonrasında ise ailesine haber verileceği de aktarıldı.