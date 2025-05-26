Hamas, ABD'nin Gazze'deki Ateşkes Teklifini Kabul Etti

Hamas, ABD'nin Gazze'deki Ateşkes Teklifini Kabul Etti
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Hamas, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze için önerdiği 70 günlük ateşkes teklifini kabul etti. Teklif, 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılması karşılığında gerçekleşecek.

HAMAS, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze için ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi. Teklif, 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılması karşılığında 70 günlük ateşkes sağlanmasını içeriyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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