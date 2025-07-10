Hamas, 10 İsrailli Rehineyi Serbest Bırakmayı Kabul Etti

HAMAS, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için müzakere edilen anlaşma kapsamında 10 İsrailli rehineyi serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için müzakere edilen anlaşma kapsamında 10 İsrailli rehineyi serbest bırakmayı kabul ettiğini duyururken, İsrail'in ateşkese dair temel konularda uzlaşmaz bir tutum sergilediğini belirtti. Hamas'ın yazılı açıklamasında, "Gerekli esnekliği gösterdik ve hayatta olan 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını kabul ettik" denildi.

Gazze'de ateşkesle ilgili temel meselelerde İsrail'in uzlaşmaya yanaşmadığının altı çizilen açıklamada, Tel Aviv yönetimiyle yardım akışı, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve kalıcı bir ateşkes için garanti sağlanması konularında anlaşmaya varılamadığı kaydedilerek, "İsrail'in uzlaşmaz tutumu nedeniyle müzakereler bu konularda zorlaşsa da, engellerin aşılması ve halkımızın acılarına son verilerek onların özgür, güvenli ve onurlu bir yaşam sürmesi için arabulucularla ciddi ve olumlu bir yaklaşımla çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.