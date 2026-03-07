Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yakın çevresinden bir isim, liderin ailesinin yaşam tarzına dair dikkat çeken bir iddiada bulundu. Hamaney'in yakını, Hamaney'in oğullarının kendilerine ait bir evi olmadığı ve mütevazı bir hayat sürerek kiralık konutlarda ikamet ettiklerini söyledi.
"HAMANEY'İN OĞULLARI KİRALIK EVDE YAŞIYORLAR"
HAMANEY, TAHRAN'DAKİ SALDIRIDA ÖLMÜŞTÜ
İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD- İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Haberler.com