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Hakan Fidan, Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Priştine'de Kosova İslam Birliğini (KİB) ziyaret etti. Fidan, ziyaret akabinde de KİB Başkanı ve Başmüftü Naim Tırnava'dan Priştine Merkez Camii inşaatı hakkında bilgi aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Priştine'de Kosova İslam Birliğini (KİB) ziyaret etti. Fidan, ziyaret akabinde de KİB Başkanı ve Başmüftü Naim Tırnava'dan Priştine Merkez Camii inşaatı hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dış Politika Hakan Fidan Politika Priştine Güncel Kosova Dünya

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