Güney Afrika'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 8 Ölü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehirinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polisten alınan bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2'si kadın olmak üzere toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada, Umlazi ilçesindeki bir eğlence mekanına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 2'si kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya