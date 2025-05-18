Güney Afrika'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 8 Ölü

Güney Afrika'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 8 Ölü
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehirinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polisten alınan bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2'si kadın olmak üzere toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Umlazi ilçesindeki bir eğlence mekanına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 2'si kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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