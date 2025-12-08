Guatemala'da 'Şeytan Ateşi' Festivali'nde Trump kuklaları yakıldı

Guatemala'da protestocular, ABD'nin göç politikalarına tepki olarak Trump temalı dev kuklayı ateşe verdi.

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de düzenlenen geleneksel "Şeytan Ateşi" festivali bu yıl siyasi bir protestoya dönüştü. Etkinliğe katılan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikalarına tepki göstermek için Trump'ı temsil eden dev bir kuklayı ateşe verdi.

Her yıl Aralık ayında düzenlenen festivalde, kötülükleri ve kötü şansı simgeleyen şeytan kuklaları yakılıyor. Bu yıl ise bu gelenek, protestocular tarafından politik bir içerikle yeniden yorumlandı.

Sıradan "şeytan" kuklalarının yanı sıra, Trump'ın yüzünü taşıyan figürler de ateşe atıldı.

"BU ATEŞ SADECE KÖTÜLÜĞÜ DEĞİL ADALETSİZLİĞİ DE YAKIYOR"

Etkinliğe katılan bir protestocu, törenin sadece ritüel amaç taşımadığını vurgulayarak, "Bu ateş, geçmişin kötü ruhlarını değil; bugün yaşanan adaletsizlikleri temsil eden figürleri de temizliyor" dedi.

TRUMP FİGÜRLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Guatemala'daki el sanatçıları, her yıl festival için yüzlerce kukla üretirken, bu yıl temaya Trump figürleri de eklendi. Üç metreyi bulan dev kuklalar, meydanlarda protestocular tarafından satın alınarak ateşe verildi.

Geçmiş yıllarda yolsuzluk karşıtı mesajlarla anılan festival, bu yıl göç politikalarına yönelik uluslararası bir protestoya dönüştü.