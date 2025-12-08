Haberler

Guatemala'da 'Şeytan Ateşi' Festivali'nde Trump kuklaları yakıldı

Guatemala'da 'Şeytan Ateşi' Festivali'nde Trump kuklaları yakıldı Haber Videosunu İzle
Guatemala'da 'Şeytan Ateşi' Festivali'nde Trump kuklaları yakıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de düzenlenen 'Şeytan Ateşi' festivali bu yıl siyasi bir protestoya ev sahipliği yaptı. Festivalde, ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikalarına tepki olarak, Trump'ı temsil eden dev bir kukla ateşe verildi.

  • Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de düzenlenen geleneksel 'Şeytan Ateşi' festivalinde, ABD Başkanı Donald Trump'ı temsil eden dev kuklalar ateşe verildi.
  • Protestocular, Trump kuklalarını ABD'nin göç politikalarına tepki olarak yaktı.
  • Festivalde yakılan Trump kuklalarının boyu üç metreyi buluyordu.

Guatemala'da protestocular, ABD'nin göç politikalarına tepki olarak Trump temalı dev kuklayı ateşe verdi.

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de düzenlenen geleneksel "Şeytan Ateşi" festivali bu yıl siyasi bir protestoya dönüştü. Etkinliğe katılan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikalarına tepki göstermek için Trump'ı temsil eden dev bir kuklayı ateşe verdi.

Her yıl Aralık ayında düzenlenen festivalde, kötülükleri ve kötü şansı simgeleyen şeytan kuklaları yakılıyor. Bu yıl ise bu gelenek, protestocular tarafından politik bir içerikle yeniden yorumlandı.

Sıradan "şeytan" kuklalarının yanı sıra, Trump'ın yüzünü taşıyan figürler de ateşe atıldı.

"BU ATEŞ SADECE KÖTÜLÜĞÜ DEĞİL ADALETSİZLİĞİ DE YAKIYOR"

Etkinliğe katılan bir protestocu, törenin sadece ritüel amaç taşımadığını vurgulayarak, "Bu ateş, geçmişin kötü ruhlarını değil; bugün yaşanan adaletsizlikleri temsil eden figürleri de temizliyor" dedi.

TRUMP FİGÜRLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Guatemala'daki el sanatçıları, her yıl festival için yüzlerce kukla üretirken, bu yıl temaya Trump figürleri de eklendi. Üç metreyi bulan dev kuklalar, meydanlarda protestocular tarafından satın alınarak ateşe verildi.

Geçmiş yıllarda yolsuzluk karşıtı mesajlarla anılan festival, bu yıl göç politikalarına yönelik uluslararası bir protestoya dönüştü.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Armut'a erişim engeli getirildi

Yüz binlerce üyesi olan site, Türkiye'de erişime engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title