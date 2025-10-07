Greta Thunberg'den Trump'a yanıt: Varsa tavsiyeniz alırım

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'nda yer alan, daha sonra İsrail tarafından sınır dışı edilen aktivist Greta Thunberg'e zehir zemberek sözlerle yüklendi.

TRUMP: THUNBERG SANIRIM BİR DOKTORA GİTMELİ

Trump, 22 yaşındaki Thunberg için "O sadece bir baş belası. Artık çevreyle ilgilenmiyor mu? Öfke kontrolü sorunu yaşıyor, sanırım bir doktora gitmeli. Eğer izlediyseniz genç bir insan için fazla öfkeli" dedi.

THUNBERG: TRUMP'IN RUH SAĞLIĞIMLA İLGİLİ ENDİŞELERİNİ TAKDİR EDİYORUM

Thunberg'den Trump'a yanıt geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Thunberg şunları söyledi: "Donald Trump'ın bir kez daha karakterim hakkında çok övgü dolu fikirlerini paylaştığını duydum ve ruh sağlığımla ilgili endişelerini takdir ediyorum.

"VARSA TAVSİYESİ MEMNUNİYETLE ALIRIM"

Trump'a: Bu sözde "öfke kontrolü problemleriyle" başa çıkmak için elinizde varsa tavsiyelerinizi memnuniyetle alırım, çünkü geçmiş performansınıza bakılırsa, siz de bu sorunlardan muzdarip gibisiniz."