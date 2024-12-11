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Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı

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Suriye'de muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'te 82 TC 1453 plakalı bir araç görüntülendi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede viral oldu.

Suriye'de, muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından Halep'te sokaklar canlandı. Esnaf ve halk yeni dönemin gelecek adına kendilerini umutlandırdığını ifade ediyor. Halep Üniversitesi'ne yoğun talep olduğu belirtilirken, derslere de yeniden başlanacağı açıklandı.

Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı

HALEP'TE 82 PLAKALI ARAÇ

Gelişmelerin yakından takip edildiği bölgeden gelen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde 82 TC 1453 plakalı bir aracın Halep sokaklarında dolaştığı görülüyor.

Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

OSMANLI MI ?FATİH SULTANI ,2.MAHMUTU ÇIKAR GERİSİ ÇÖÖÖP.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme178
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Haber Yorumlarımustafa ağbal:

Eeee aracın içine baksalardi Fatih Sultan Mehmet hanmi mıymış İsrail işgale başladı askeri usler bombalaniyor sahip çıkın

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme72
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Haber YorumlarıPerwer:

Söz konusu araç özellikle oraya bilinçli götürülmüş ve fotoğraflarda aynı şekilde çekilmiş. Her şey kurgu

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme62
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Haber YorumlarıERSAN ELMAS:

Bu ülkede buna inanıp bişey zanneden sığır çok... Trollemeyin insanları

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıBARBAROS:

81 Düzce 82 Halep mantıklı

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

ver gazııı

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Bop kapımızda goy goy yapıyorlar

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Tahrik ve ortaligi vervelemekten başka bir şey değil Başka devlete saldırı anlamına gelen bir şey Tersi olamazmi Biz ne deriz o zaman

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Hani başkasının toprağında gözünüz yoktu!!!

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıAdem Örnek:

EN SON EMEVİ CAMMİNDE NAMAZ KILIYORDUK, DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAYALIM

Yorum Beğen28
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