Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı

Suriye'de, muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından Halep'te sokaklar canlandı. Esnaf ve halk yeni dönemin gelecek adına kendilerini umutlandırdığını ifade ediyor. Halep Üniversitesi'ne yoğun talep olduğu belirtilirken, derslere de yeniden başlanacağı açıklandı.

HALEP'TE 82 PLAKALI ARAÇ

Gelişmelerin yakından takip edildiği bölgeden gelen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde 82 TC 1453 plakalı bir aracın Halep sokaklarında dolaştığı görülüyor.