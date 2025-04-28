GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'ndeki Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'ndeki Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi ziyaret kapsamında Kore Cumhuriyeti'nde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Busan Türk Şehitliği'ne çelenk sundu.
Şehit mezarlarını ziyaret eden Gürak, Türkiye'den götürülen toprağı şehitliğe bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya