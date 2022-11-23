Genç kadının midesinden çıkarılan yılan, meğerse içeri böyle girmiş

Rusya'da gerçekleştirildiği öğrenilen bir operasyonda, genç bir kadının midesinden yılan çıkmıştı. Herkes yılanın kadının midesine nasıl girdiğini merak ederken, olayın ayrıntısı belli oldu. Buna göre yılanın, kadının bahçede uyuduğu sırada ağzından girdiği belirtildi. Sabah midesinde hareketlilik hisseden kadının hastaneye başvurmasıyla ise mideden 1 metrelik yılan çıkarıldı.

Tıp dünyası ilginç vakalara şahitlik etmeye devam ediyor. Son olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli tecrübeli anestezi doktoru Dr. Hakan Akelma'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım, gören herkesi şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kadının midesinden endoskopik yöntemle yılan çıkarılıyor.

GÖRÜNTÜLER RUSYA'DA KAYDEDİLMİŞ

Büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili detaylar ise bugün ortaya çıktı. Buna göre görüntülerin Rusya'daki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan bir hastanede kaydedildiği öğrenildi.

YILAN, BAHÇEDE UYURKEN AĞZINDAN GİRMİŞ

Kadının açık havada bahçesinde uyurken sürüngenin boğazından aşağı kaydığı belirtildi. Kimliği belirlenmeyen kadın sabah uyandığında midesinde hareketlenme hissetti. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekildiğinde gerçekler ortaya çıktı.

1 METRE BOYUNDA YILAN ÇIKARILDI

Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar kadını acilen ameliyata aldı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.