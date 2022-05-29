Genç kadın, sokak ortasında aniden bebeğini doğurdu! Etraftakiler neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Bir uzak doğu ülkesinde kaydedilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Genç bir kadın, sokak ortasında doğum yaptı. Bu anlara tanık olanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.
Uzak doğu ülkesinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Hamile bir kadın, sokakta yürüdüğü sırada sancısı gelmesinin ardından çaresizce çocuğunu asfaltta doğurmak zorunda kaldı.
BÜYÜK KORKU YAŞANDI
Bu sırada çevredeki kişiler de ne olduğunu anlamakta güçlük çekti. Çocuğun bir anda yere düşmesi panik yaratırken, kısa sürede olayın şoku atlatıldı.
YARDIMINA KOŞTULAR
Hemen kadının yardımına koşan diğer vatandaşlar, karton parçasını kadının altına serdikten sonra bebeğini de yanına verdi. Bu anda anne ve bebeğin kordon bağının durduğu görüldü.