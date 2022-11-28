Genç kadın, engelli köpeğini sokağa terk etti! Hayvanın çaresiz bakışı yürek parçaladı

Avustralya'nın Sao Leopoldo kentinde bir kadın aracıyla getirdiği engelli köpeği yol kenarına attı. Köpeğin, sahibinin arkasından çaresiz şekilde baktığı anlar ise izleyenlerin yüreklerini parçaladı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler Avustralya'da gündem oldu. Zavallı engelli köpeğin, kendisini sokağa bırakan kadının arkasından çaresizce bakışı izleyenlerin yüreğini sızlattı.

BAŞKA BİRİ SAHİPLENDİ

Vicdanları yaralayan olayı gören başka bir Avustralyalı engelli köpeğe sahip çıkarak evine aldı. Sosyal medya kullanıcıları da bakamayacakların köpek sahiplenmesinin çok yanlış olduğunu dile getirdi.