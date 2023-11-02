Gazze'de yürekleri dağlayan görüntü! Annesinin cansız bedenine ait parçaları bulan genç sinir krizi geçirdi

Katil İsrail'in saldırıları savaşın 27. gününde de devam ederken Gazze'den servis edilen bir görüntü yürekleri dağladı. Evi saldırılar sırasında yerle bir olan genç, annesinin cansız bedenine ait parçaları bulmasının ardından sinir krizi geçirdi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 27 gündür bomba yağdırırken, binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede kaydedilen bir görüntü yürekleri dağladı.

ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İsrail savaş uçaklarının vurduğu ve yerle bir olan bir evde, annesinin cansız bedenine ait parçalarla karşılaşan bir genç sinir krizi geçirdi.

GAZZE'DE YÜREKLERİ DAĞLAYAN GÖRÜNTÜ

Aile üyeleri genci sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ederken, o anlar bölgedeki vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.