Haberler

Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var

Gazze'de 'Kardeşlik Çadır Kampı'na saldırı: Yaralılar var Haber Videosunu İzle
Gazze'de 'Kardeşlik Çadır Kampı'na saldırı: Yaralılar var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kardeşlerini Unutma Derneği'nin Gazze'de kurduğu "Kardeşlik Çadır Kampı"nda görev yapan yardım ekibi, İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Saldırıda bazı gönüllülerin yaralandığı bildirilirken dernek, tüm zorluklara rağmen Gazze'deki insani yardım çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Gazze'de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Kardeşlerini Unutma Derneği ekibi, bugün İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Kısa süre önce Gazze'de kurulan"Kardeşlik Çadır Kampı"nda görev yapan Gazzeli yardım ekibinin bulunduğu bölgeye yapılan saldırıda bazı gönüllülerin yaralandığı bildirildi.

"YAŞANAN TÜM ZORLUKLARA VE SALDIRILARA RAĞMEN GAZZE'DEKİ MAZLUM KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bölgede zor şartlar altında çalışmalarını sürdüren ekip, savaşın ortasında evlerini kaybeden ailelere barınma imkânı sağlamak, yetim çocuklara destek olmak ve temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla faaliyet yürütüyordu. Saldırı sırasında yardım çalışmalarını sürdüren ekip üyelerinin hedef alınması, bölgede yaşanan insani dramın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kardeşlerini Unutma Derneği tarafından yapılan açıklamada, saldırıya rağmen Gazze'deki çalışmaların durmayacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gazze'de kardeşlik çadır kampımızda görev yapan ekibimiz bugün İsrail askerlerinin saldırısına maruz kalmıştır. Aralarında yaralanan kardeşlerimiz bulunmaktadır. Yaşanan tüm zorluklara ve saldırılara rağmen Gazze'deki mazlum kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Yardımlarımızı ulaştırmaya ve insani çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: Haberler.com
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

Eski bakana ait akaryakıt istasyonu, savaş alanına döndü
Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

Süper Lig ateşini yaktılar! 90+4'te hayati bir 3 puan
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım

İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı
Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor

Nereden nereye! Resmen kabusu yaşadı