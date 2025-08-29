Gazze'de kahreden görüntü

Gazze'de kahreden görüntü
Gazze'de kahreden görüntü
İsrail ablukasının devam ettiği, açlık ve susuzluğun sürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuklar kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüldü.

İsrail ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde kıtlık devam ediyor. Gazzeli çocuklar, suya ulaşmak için su taşıyan bir kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüldü. Bazı çocuklar ise akan kirli su ile serinlemeye çalıştı.

ÖLÜ SAYISI 63 BİNE DAYANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 966'ya, yaralıların sayısının 159 bin 266'ya yükseldiği bildirildi.

İSİMLERİ 7 SAATTE OKUNDU

Filistin'de yaşanan kanlı zulme, dünyanın her tarafından gelen tepkilere bir yenisi de İtalya'dan eklendi. İtalya Piskoposlar Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, diğer piskoposluk üyeriyle beraber İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların adını okudu. 469 sayfalık listede yer alan çocukların isimlerinin bitmesi 7 saat sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Dünya
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

hala boykot yapamayanlara yazıklar olsun..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakışıklı Komutan:

Eyyy İsrail kınıyoruz seni.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumların-ayyilmaz:

Allah bunun hesabın sormazmı !!! ey devleti yönetenler sen yolu aç o beldeye savaşa gidecek bizler hazırız sen korkarsan biz ne edelim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

liste geçersiz üstünde noter onayı yok isimlerin çocuklara ait olduğuna dair.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGS 1905:

eyy israil ansiz bi gün geleceğiz. xD

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
