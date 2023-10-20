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Gazze'de İsrail saldırısında ölen anne ve yeni doğmuş bebeği aynı kefene konuldu

İsrail'in ablukası ve yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nden kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürülen anne ve yeni doğmuş bebeği aynı kefende defnedildi.